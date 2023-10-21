اليوم السابع
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تدريبات للتثقيف المالي بمشاركة 70 سيدة وفتاة بقرية في كفر الشيخ

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:53 م
تدريبات للتثقيف المالي بمشاركة 70 سيدة وفتاة بقرية في كفر الشيخ تدريبات للتثقيف المالي بمشاركة 70 سيدة بقرية في كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، تدريبات للتثقيف المالى بمركز شباب قرية الحلافي مركز كفرالشيخ وقرية الفقهاء البحرية مركز سيدي سالم، بمشاركة 70 سيدة وفتاة من القرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع.
 
وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات، من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.






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