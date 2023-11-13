وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بوصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفحالإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:52 ص
معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الطوارئ الروسية: إجلاء 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفحالإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:00 ص
مراسل "القاهرة الإخبارية": معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزةالأحد، 12 نوفمبر 2023 07:52 م
"القاهرة الإخبارية": وصول أفواج جديدة من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفحالأحد، 12 نوفمبر 2023 11:57 ص
قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لغزة.. فيديوالأحد، 12 نوفمبر 2023 10:10 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة