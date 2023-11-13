اليوم السابع
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وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:52 ص
وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بوصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.







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