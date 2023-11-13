وزارة العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا" فى مدارس بورسعيد

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" في مجال السلامة والصحة المهنية، بمجمع مدارس بورسعيد التجريبية للغات، استمراراً لسلسلة الندوات للتوعية في هذا المجال تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بحضور 90 من طلاب المدارس، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب المدارس لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المنشآت التعليمية من المخاطر التي تهدد السلامة والصحة للطلاب والمترددين.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه ألقى كلمة خلال افتتاح الفعاليات عن مفهوم السلامة وأهمية تطبيق علم السلامة في كل مناحي الحياة، للحماية من المخاطر التي قد تحدث فى المدرسة أو البيت، وأشار فيها أيضاً إلى ضرورة الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة فى جميع الأوقات والمواقع للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تضمنت الندوة محاضرة ألقتها الكميائية حنان عباس حول السلامة السلوكية بالمدارس وكيفية تطبيقها في تعاملاتنا اليومية، وأهمية الجانب السلوكى للأفراد وتحليل المؤثرات السلوكية فى السلامة والصحة المهنية، والتى تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية، وكذلك التعريف بعلم الارجانومكس وتدريب الطلاب علي التعامل طبقا لمفاهيم علم الارجانومكس،. كما قامت الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة بعمل ورشة عمل مع الطلاب لبيان مدي استفادتهم من مفاهيم السلامة،. وذلك بحضور نيرمين عزب ممثل عن المكتب الفني لمحافظ بورسعيد،وإيهاب عبد المقصود نائب عن وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومني بهنساوى مدير مدرسة بورسعيد التجريبية، ولفيف من مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد و بورفؤاد وأعضاء من مركز إصدار التراخيص.

كما أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة للتوعية تحت عنوان "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والحوكمة " ، وذلك لـ 18 من العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها ، ضمن جهود المديرية للإرتقاء بمستوى العاملين فيها وتفعيل كافة مهام المكاتب فى ظل رؤية مصر للتحول الرقمى ، وحوكمة جميع القطاعات ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفيعل دور المكاتب والأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات لتقوم بمهامها المنوطة بها على أعلى مستوى وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، والاستفادة من منظومات العمل التى أنشأتها الوزارة لتسهيل المهام فى كافة التخصصات وتدريب العاملين عليها ..

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه قدم محمد صلاح وكيل المديرية محاضرة خلال الندوة حول مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ، وما تتضمنه من مبادئ أساسية لقواعد السلوك الوظيفى ، والواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية من أحترام القانون ، والحيادية ، والنزاهة ، والإجتهاد ، والكفاءة العالية ، وكيفية الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى ، فضلاً عن علاقات العمل والسلوك التنظيمي ، كما تناولت تريزة سلامة كبير الباحثين بالمديرية شرح مفصل حول الحكومة ومفهومها وهى الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة للإحتياجاتهم ، كما جرى الاستماع الى استفسارات الحضور ومشاركة الزملاء بآرائهم حول موضوعات الندوة .