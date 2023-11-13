وزارة العمل: دورة تدريبية عن التسويق والتجارة الإلكترونية بالإسماعيلية

كتبت ـ آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال "التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية"، بمركز التدريب المهنى على مدار يومين متتاليين، لخريجي دورات التدريب المهنى على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالإسماعيلية، تناولت موضوعات حول أهمية التسويق الإلكترونى والأعمال الإلكترونية ووسائل التسويق ومفهوم التجارة الإلكترونية، فى إطار سعى المديرية نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الأعمال وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية العمل الحر وريادة الأعمال ودورها فى تحقيق المستقبل والتنمية، وتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتوضيح أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع خطط التنمية وتوفير فرص العمل والاستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورة تناولت محاضرات ألقاها المهندس عمرو التكلى من إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات وقامت بالتنظيم للبرنامج ، والدكتورة جيهان عبده مدير الخدمات الغير مالية بمكتب الجهاز بالإسماعيلية، حول أهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وتوضيح مفهوم الأعمال الإلكترونية، ومفهوم التسويق الإلكتروني، ووسائل التسويق الإلكترونى، واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع، وتوضيح مفهوم التجارة الإلكترونية، واستخدامات الإنترنت، ومميزات استخدام Domain name الاحترافي، ومميزات استخدام البريد الإلكتروني الاحترافي، ومميزات العلامة التجارية Branding ، ومميزات التكويد للمنتجات Barcode ، ومميزات وكيفية عمل QR للمشاريع ، والتدريب على كيفية الوصول لعملاء بالخارج ، والتعريف بأهمية موقع LinkedIn ، والتوعية باللوجو وتقييمه للمشروعات ، ومبادئ واساسيات التصوير وتقييم الصور ، وخدمة Google my business ,Google التى يقدمها الجهاز .