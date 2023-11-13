مصر للطيران توقع صفقة انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطولها

رسالة دبى من أحمد مصطفى

وقعت اليوم الإثنين شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى تعاقدا جديدا لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر إستلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation: إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز، مضيفًا: إننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

وفى نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation، وتتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27، وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و144 مقعد للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل .

ومن جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC إنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لإختيارهم الشراكة مع شركة ALC في هذا الإستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC و شركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينها 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة.

يذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.



انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطول مصر للطيران



توقيع الصفقة



توقيع صفقة انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطول مصر للطيران



توقيع صفقة انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لمصر للطيران



حضور توقيع انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لمصر للطيران