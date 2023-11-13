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محكمة الشرابية تأمر بإيداع المتهم بقتل والده مستشفى الأمراض النفسية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:15 م
محكمة الشرابية تأمر بإيداع المتهم بقتل والده مستشفى الأمراض النفسية المستشار شهاب عشوش رئيس محكمة الشرابية
كتب كريم صبحى

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أمر المستشار شهاب عشوش رئيس محكمة جنح الشرابية، إيداع عامل مستشفى الأمراض النفسية، لبيان صحة قواه العقلية، بعدما انهال بالضرب على والده المسن حتى الموت.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقيم مع والده في شقة بمنطقة الشرابية، وفى يوم الحادث أنهال على والده المسن بالضرب باستخدام " عكاز طبى" حتى فارق المجنى عليه الحياه، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأدعى أن السبب  أنه يرى والده "شيطان" ويرغب في التخلص منه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضه على قاضى المعارضات أمر بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية .

 

 







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مستشفى الامراض النفسية

الشرابية



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