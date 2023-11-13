فوائد عصير البرتقال.. أفضل مشروب للوقاية من حصوات الكلى

فوائد عصير البرتقال ​- تحسين صحة القلب عصير البرتقال من أفضل المشروبات الغنية بالفوائد الصحية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وقد أثبتت الأبحاث أن شرب عصير البرتقال يساعد فى تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والوقاية من حصوات الكلى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير البرتقال، بحسب موقع health. كشفت عدة دراسات عن أن شرب عصير البرتقال يوميًا يخفض مستوى الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم وعلامات الالتهاب لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وكل هذه الأمراض أهم عوامل خطر تسبب الإصابة بأمراض القلب. يقاوم الأمراض لاحتوائه على مضادات الأكسدة

عصير البرتقال مليء بمضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الجذور الحرة التى تسبب المرض، ومن أهم مضادات الأكسدة الموجودة فى البرتقال مثل: الفلافونويد الكاروتينات وفيتامين C. يحسن التركيز والذاكرة وجدت الدراسات أن عصير البرتقال يعزز الصحة المعرفية مثل تحسين التركيز والذاكرة والتعلم والتفكير جيدا. يعزز المناعة كوب من عصير البرتقال غنى بفيتامين C الذي تحتاجه في يوم واحد وكذلك حمض الفوليك وكلاهما يساعدان فى تعزيز المناعة. عصير البرتقال والوقاية من حصوات الكلى عصير البرتقال يزيد مستويات السترات البولية ودرجة الحموضة، مما قد يساعد في الوقاية من حصوات الكلى.