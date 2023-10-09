فواكه تحافظ على الصحة وتعزز الطاقة.. الموز والبرتقال الأبرز

كتبت رانيا عامر

مما لاشك فيه أن تناول ثلاث وجبات بشكل يومى أمر ضرورى للغاية حفاظا على الصحة العامة للأشخاص، فيما أكد عدد من الباحثون بأن هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في مسألة تعزيز الطاقة من بينها فواكه الموز والبرتقال، وتناول الشوفان وسوف يوضح التقرير التالى ذلك، وفقا لما نشره موقع nypost.





الأطعمة التي تسعد في تحسين الطاقة

الموز

يعتبر الموز أحد أفضل معززات الطاقة المتوفرة وغالبا ما ينظر إليه على أنه غذاء فائق للدماغ.يعد تناول موزة أثناء خروجك من الباب أو إضافتها إلى عصير الفاكهة طريقة سهلة وسريعة لقضاء يومك.

الموز يحتوى يحتوى على الكربوهيدرات الغنية بالطاقة وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم. تساعد هذه المكونات على إعطائك جرعة من السكر الطبيعي وتجديد إلكتروليتات الجسم، مما يجعلها مثالية للترطيب والطاقة.كما أن الفاكهة سهلة الهضم للغاية وتوفر ما يقرب من 10% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

البرتقال

البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين الذي يقلل من التعب. البرتقال هو فاكهة أخرى يمكن أن تمنحك حزما من الطاقة عندما تشعر بالنعاس.اترك القهوة جانبا واسكب لنفسك كوبا من عصير البرتقال إذا كنت تريد استيقاظا أكثر استدامه.

الشوفان

أن الشوفان غني بالألياف بشكل طبيعي ويطلق الجلوكوز ببطء في مجرى الدم، مما يوفر الطاقة التي يتم إطلاقها تدريجيا على مدار اليوم.يعد وعاء دافئ من دقيق الشوفان خيارًا رائعًا للإفطار – قم بتقطيع بعض الموز لتضفي عليه بعض الطاقة الإضافية.