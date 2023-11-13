رئيس معرض أفريقيا للتجارة يشيد بالبنية التحتية فى مصر: تربط القاهرة بالقارة

كتب سمير حسنى

أشاد أولو سيجون أوبا سانجو رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية ورئيس نيجيريا الأسبق، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل إقامة المعرض في موعده، قائلا: "الكلمات لا تكفى للتعبير عن سعادتي بنجاح هذا المعرض حتى الآن.. أشكر الرئيس السيسي على دعمه الحثيث والغير المتوان لكل الأهداف الأفريقية وضمان عقد الفعالية في الوقت المحدد".

أضاف "أوباسانجو"، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية، بحضور الرئيس السيسي، نشيد بمجهوداتكم بخصوص إنجاز البنية التحتية في مصر لأن هذا من شأنه أن يسهل التجارة داخل مصر من ناحية وبين مصر والقارة الأفريقية من ناحية أخرى.

وتابع: "كان لدينا ثقة كاملة أنه سوف يكون هناك معرض تجارة بيني أفريقي رائع وكان من المفترض أن يكون في "أبديجان" حتى حدثت بعض الظروف واضطرتنا للبحث عن بلد مضيف بديل، ولحسن الحظ يجب أن أقول إن حكومة جمهورية مصر العربية التي استضافت النسخة الافتتاحية للمعرض جاءت لنجدتنا.. إن هذا كان يعني أنهم قدموا لنا هذا المكان الرائع لاستضافة هذه النسخة من المعرض.

وأكد أن الحكومة المصرية أثبتت أنها على قدر المهمة، ولذلك فإننا نحتفل اليوم بهذه الفعالية المثمرة بشكل مذهل، ..معلقا بالقول: "نشكر الرئيس السيسي وأعضاء حكومته على وجودكم ودعمكم لنا ونقدر ذلك كثيرا".

قال أوباسانجو، يجب أن نعترف بجهود الحكومة المصرية ومنظمى المعرض وكثير من الشخصيات البارزة الذين استضافهم المعرض ومن خلال المعرض والمنتجات المعروضة ومن خلال منتدى التجارة والاستثمار وروابط أفريقيا الخلاقة ومعرض سيارات أفريقيا وبرنامج الشركات الناشئة، مؤكدا أن المعرض قد حقق أهدافه وحقق أهدافا ملموسة من نسخة الى نسخة.

وأعلن رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، اختيار دولة الجزائر لإقامة النسخة الرابعة للمعرض خلال العام 2025.