وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبداللطيف شابو : "إنه سيتم نقل المساعدات في مرحلة أولى لمطار العريش بالتنسيق بين الهلال الأحمر التونسي والسلطات المصرية والهلال الأحمر المصري قبل إدخالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأفاد رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي بأن المساعدات تتضمن 10 آلاف وجبة طعام جاهزة ومواد غذائية مختلفة وحليب أطفال وأدوية منها مضادات حيوية ومسكنات وأدوية تخدير ومستلزمات طبية أخرى.

وتعد هذه الطائرة هي الثانية من المساعدات التي ترسلها تونس في غضون شهر وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي مع الرئاسة التونسية قد أرسل طائرة مساعدات في 15 أكتوبر الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لقصف إسرائيلي عشوائي متواصل.