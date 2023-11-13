الشركة المتحدة تتقدم بالتحية لاتحاد قبائل سيناء لحسن استقبال وفدها اليوم

كتب - محمد عطية

تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء، على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة المتحدة إلى شمال سيناء اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وفي هذا السياق، تؤكد الشركة المتحدة اعتزازها وفخرها بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء، في دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء، وهو الدور الذي كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية، والمستمر حتى اليوم، والذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التلاحم الوطني بين كافة أبناء الشعب ووحدة الصف المصري.