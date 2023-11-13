السجن المشدد 15 سنة لمتهم بخطف شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج ــ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "س.ا.م" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف المجنى عليه بالقوة وتحت تهديد السلاح بعدما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهم بخطفه بالإكراه وبحوزته سلاح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت النيابة العامة تهمة خطف شخص بالإكراه وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.