اليوم السابع
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الحبس سنتين مع الشغل لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى واستعراض القوة بسوهاج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:15 م
الحبس سنتين مع الشغل لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى واستعراض القوة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ش.ع.ا" عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه المجنى عليها "س .ع" ، بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام  2023، بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة العامة للمتهم  إحراز سلاح نارى ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليها، وبث الرعب فى نفسها وتكدير أمنها، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 






سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح نارى

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