الاتصالات: إتمام تدريب الدفعة الثالثة من "أكاديمية أمن المعلومات"

كتبت هبة السيد

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ب مركز إبداع مصر الرقمية ، في جامعة القاهرة، إتمام تدريب الدفعة الثالثة من "أكاديمية أمن المعلومات" بالشراكة مع البنك الأهلي المصري.

وجاء التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين معهد تكنولوجيا المعلومات والبنك الأهلي لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لإعداد كوادر متخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستغرق البرنامج 400 ساعة تدريبية على مدار أربعة أشهر وشارك فيه عددٌ من الخريجين من كليات مختلفة. وغطى التدريب مجالات أمن المعلومات، منها اختبار الاختراق والاستجابة للحـوادث السيبرانية والتحليـل الجنائي الرقمي.

وأثمر التعاون بين المعهد والبنك الأهلي عن تدريب مجموعة من الكوادر البشرية على أعلى مستوى. وتم تعيين عددٍ من المتدربين في فروع البنك الأهلي بعد انتهاء فترة التدريب، مما يعكس أهمية التدريب ودوره في تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم للحصول على فرص عمل مميزة.

هذا ويستعد المعهد لتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي المشترك مع البنك الأهلي في مسار الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والامتثال.

ومعهد تكنولوجيا المعلومات، أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات.