نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.

وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصل إلى مطار العريش

وصل منذ قليل، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش. ومن بين الحضور محمد السعدى، تامر مرسى، البيرت شفيق، يوسف الحسيني، لميس الحديدي، محمد شردي، ريهام السهلي، علا الشافعى، أحمد الطاهرى، سارة حازم، جاسمين طه زكى. وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد صرح الدكتور عاصم الجزر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشطيب 1920 وحدة سكنية بمشروع جنة 3 بالتوسعات الغربية بمدينة الشيخ زايد، كما تم ويجري تنفيذ 2664 وحدة سكنية، 111 عمارة بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب مشروعات البنية التحتية بالتوسعات، منوهاً عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بتوسعات المدينة، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية.