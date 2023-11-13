نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الأفريقى للتجارة البينية
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية.
وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
الحكومة: إتاحة 1250 فرصة على الخريطة الاستثمارية موزعة على 56 جهة ولاية
وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت
وزير الصناعة: التجارة بين الدول الأفريقية منخفضة أمام مثيلتها من خارج القارة
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.
وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصل إلى مطار العريش
وصل منذ قليل، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش.
ومن بين الحضور محمد السعدى، تامر مرسى، البيرت شفيق، يوسف الحسيني، لميس الحديدي، محمد شردي، ريهام السهلي، علا الشافعى، أحمد الطاهرى، سارة حازم، جاسمين طه زكى.
وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد
وزير فلسطينى يثمن حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاع الراهن ويصف دورها بـ"التاريخى"
ثمن وزير الريادة والتمكين الفلسطينى أسامة السعداوى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد على التوصل للتهدئة وإنهاء النزاع ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. واصفًا الدور المصرى الراهن تجاه القضية الفلسطينية بـ"التاريخى".
"التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل"
حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بوصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
الأرصاد: محطات الرصد سجلت شبورة كثيفة وضبابا وانخفاض الرؤية بمناطق متفرقة
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