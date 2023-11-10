اليوم السابع
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"الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 05:00 ص
"الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الابعاد الانسانية ومخاطر تجاهلها"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
 
وكان قد وجه وزير الاوقاف ،عدة رسائل بشأن الاحداث الجارية فى قطاع غزة وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك. 
 
 نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة .
 
نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر. 
 
 






خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

مساجد مصر



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