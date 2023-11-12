وكيل الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة من الاحتلال الإسرائيلي "مروع"

كتبت : هند المغربي

قال مارتن جريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إنه ما من مبرر للقيام بأي أعمال حرب داخل أو حول مرافق الرعاية الصحية، جاءت تصريحات المسؤول الأممي على خلفية استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الشفاء، أحد أكبر مستشفى في غزة تعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

ولفت المسؤول الأممي في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) أن ما يحدث في غزة "مروع" معربا عن رفضه لوضع المرافق الصحية تحت الحصار بدون كهرباء أو طعام أو ماء، مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".

وأضاف وكيل الأمم المتحدة : "هذه الهجمات غير معقولة وبغيضة ويجب أن تتوقف ويتعين أن تتمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان وأن يثق أولئك الذين يحتاجون إليها، بأنها أماكن مأوى وليست أماكن للحرب".

ووفق الأمم المتحدة يعاني القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في 7 أكتوبر، في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود فيما تعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها بكثير بسبب ارتفاع أعداد المرضى، فضلا عن المدنيين الذين نزحوا إليها التماسا للأمان فيما تأثرت الخدمات الأساسية بما فيها رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعلاج الحالات المزمنة بشكل كبير.