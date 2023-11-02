اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: الأزمة التى يشهدها الشرق الأوسط ستترك ندوبا فى حياة الملايين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:51 ص
الأمم المتحدة: الأزمة التى يشهدها الشرق الأوسط ستترك ندوبا فى حياة الملايين مارتن جريفيث وكيل امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أن الفشل في التحرك الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى وصفها بالأزمة العالمية، ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير، وأنها ستترك ندوبا لا تُمحى على حياة الملايين. في ختام زيارته للشرق الأوسط،

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال جريفيث  إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد.

وشدد المسؤول الأممي على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ودعا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن النساء والأطفال والرجال في غزة، يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت، وقد "فقدوا كل الثقة في الإنسانية".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الموافقة على هُدن إنسانية في القتال؛ لتقديم المزيد من المساعدات لسكان غزة، والسماح للمرضى والجرحى بالتماس الرعاية الطبية.

وأوضح وكيل الامم المتحدة : "نحن بحاجة إلى الالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني، بمطالبا القوى الدولية باستخدام نفوذها لضمان احترام قواعد الحرب، وتهدئة الصراع وتجنب امتداده.

 







غزه

دمار غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفه الغربيه

طوفان الاقصى

استيطان

الاستيطان الاسرائيلى

مشافى غزه

العدوان الاسرائيلى

اجتياح برى

سكان غزه

قطاع غزه

جيش الاحتلال

فصائل فلسطينيه

حماس

اسرى

مستوطنات الغلاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة