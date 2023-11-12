اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة لمئات المتظاهرين نحو منزل بايدن دعما لفلسطين.. فيديو

الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:00 ص
مسيرة لمئات المتظاهرين نحو منزل بايدن دعما لفلسطين.. فيديو بايدن
أحمد علوى

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شارك مئات المؤيدين لفلسطين في مسيرة إلى منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، ، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"، بشأن حرب إسرائيل على غزة.

 

وكان بايدن عاد إلى مقر إقامته في ويلمنجتون بعد إلقاء خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى بالتزامن مع بدء "مسيرة ديلاوير فلسطين" على بعد مسافة قصيرة في نفس المنطقة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

 

وهتف المتظاهرون: "بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!"، وطالبوا الرئيس الأمريكي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة.

 
 

وتقول الولايات المتحدة، إن إسرائيل وافقت على هدنة يومية، للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان وقف إطلاق النار.

 

 







فلسطين

تظاهرات فى امريكا

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غزة



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