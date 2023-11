مسيرة لمئات المتظاهرين نحو منزل بايدن دعما لفلسطين.. فيديو

شارك مئات المؤيدين لفلسطين في مسيرة إلى منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، ، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"، بشأن حرب إسرائيل على غزة.

BREAKING: Thousands marching on Biden’s personal home in Delaware to demand a ceasefire now! pic.twitter.com/iElOwV8h3d