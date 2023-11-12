مسام: نزع 637 لغما وذخيرة حوثية فى عدد من المحافظات اليمنية خلال أسبوع

أ ش أ

أعلن مشروع نزع الألغام فى اليمن (مسام) اليوم /الأحد/، نزع 637 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة فى عدة محافظات يمنية، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان للمركز الإعلامى للمشروع - أوردته قناة اليمن الفضائية - أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بإزالة لغمين مضادة للأفراد و117 لغما مضادا للدبابات و518 ذخيرة غير منفجرة، خلال الفترة من 4 ـ 10 نوفمبر الجاري.



وأوضح مشروع مسام أن فرقه نزعت منذ بداية نوفمبر الجاري، 1472 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيرا إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع فى يونيو 2018 وحتى 10 نوفمبر الجارى بلغ 421 ألفا و469 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.