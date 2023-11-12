تعليم الجيزة تحصد المركز الأول ببطولة القاهرة الكبرى لمدارس الصم والبكم

كتبت - مرام محمد

شهدت وزارة التربية والتعليم إقامة فعاليات مسابقة التربية الخاصة والدمج لطلاب مدارس القاهرة الكبرى للألعاب الرياضية المختلفة، والتى تتضمن مدارس الأمل للصم والبكم لكلًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فيما حصدت الجيزة المركز الأول، وذلك بمشاركة طلاب مدارس الأمل.

وحقق طلاب المدرسة من ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى البطولة مراكزًا متقدمة، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة الروينى مديرة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وأمل مبروك مدير التعليم العام بالمديرية، والدكتورة أمنية السيد مسئول التربية الخاصة بإدارة الهرم، وأمل السبكة مديرة مدرسة الأمل بإدارة الهرم، فيما كرمت الدكتورة هالة الروينى الطلاب الأبطال الفائزين بعد حصد ألقاب البطولة بالمركز الأول وسط فرحة عارمة من المشجعين من طلاب مدارس الأمل.