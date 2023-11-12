تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بـ"الفأس" فى الفيوم لعرضه على الطب النفسى

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارة بالفأس بقرية الإعلام، لجلسة الأول من يناير، وذلك لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة 45 يوما.

وتعود وقائع القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 2100 جنايات كلي الفيوم، إلي تلقي مركز شرطة الفيوم بلاغا بمقتل شخص يدعي سيد ع خ 45 سنة من قرية الإعلام ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين وجود جثة المواطن غارقا في دمائه وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتبين أنه تم ضربه على رأسه من الخلف بآلة حادة، وأكدت التحريات وكاميرات المراقبة لأحد المحلات الموجودة بالشارع الذي يقيم فيه المجني عليه، أن جار المجني عليه ويدعي المتهم حسام ر أ. 38 عامًا قام بمهاجمة المجني عليه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، وكان ممسكا بفأس في يده، وسدد له عدة ضربات، وسقط قتيلا في الحال، وتم ضبط المتهم، وتبين من الاخريات أن المتهم كان يتعدى بالضرب على والدته، وقام المجني عليه بمهره ومنعه بالقوة، وهو ما جعله يعقد النية على التخلص منه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.