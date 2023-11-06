المشدد 49 سنة لمتهم و43 لآخر والمؤبد لثالث لاتجارهم فى المخدرات

الفيوم رباب الجالى

أصدرت محكمة جنايات الفيوم اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدى هريدى، وبيشوى جميل حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجمالى عدد السنوات بها لـ 49 عاما للمتهم محمد ر ر 30 سنة وتغريمه 515 ألف جنيه، و46 عاما للمتهم ر أ ع 33 سنة وتغريمه 555 ألف جنيه، والمؤبد للمتهم مصطفى ر ر 28 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة لإتهامهم فى القضية رقم 39463 لسنة 2022 والتى رجعت فها للمتهمين تهم الشروع فى قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم فى الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش'، وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 أكتوبر من العام الماضى، عندما أكدت التحريات صحة معلومات واردة بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر، 30 سنة، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة، ورجب.ا.ع 33 سنة، ومصطفى.ر.ر 28 سنة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا إلى مكان الواقعة لضبط الأشخاص سالفى الذكر، والمواد المخدرة، وأثناء ذلك أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية بإتجاه قوات الشرطة أسفر ذلك عن إصابة كل من معاون مباحث النقيب أحمد مخلوف والخفير النظامى إبراهيم حسن قاصدين قتلهما للفرار من الكمين.

وأثناء قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تمكن أحدهم من الهروب، وتمكنت قوات الأمن من القبض على باقى المتهمين وتم ضبط الأسلحة المستخدمة والمواد، وكمية من زهرة الحشيش، ومبلغ من المال وعدة هواتف محمولة لاستخدامها فى التواصل مع عملائهم.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين من قوات الشرطة وهم النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن إلى مستشفى الفيوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة التى وجهت للمتهمين تهم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وحيازة الذخائر، كما وجهت النيابة المتهم الاول تهمة مقاومة النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن، وذلك بأن أشهر السلاح النارى فى وجهها وأطلق صوبهما الأعيرة النارية، وأحدث بهما إصابات كما ورد فى تقرير الطب الشرعى، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما ليحول بينهما وبين ضبطهم، وكان المتهمان الخامس والسادس متواجدين بمسرح الجريمة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهما، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة تعاطى الحشيش المخدر وإحرازه بغرض التعاطى، وللمتهم الثانى تهمة حيازة الأيفون والحشيش والأمفيتامين بغرض التعاطى.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى متخصص فى المواد المخدرة بتزعمه المتهم الأول، وان المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وهى عبارة عن 66 كيس شفاف اللون بداخله نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، كما إعترفوا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم ويبلغ 19 الف و400 جنيه هو حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة، والهواتف المحمولة المضبوطة بغرض التواصل مع عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وهى عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات ومسدس وذخيرة وأثبت تقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى أن الطلقات المصاب بها المجنى عليهما من ذات الأسلحة، وأحالت النيابة المتهمون إلى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت أحكامها السابقة