المشدد 18 سنة لعامل و15 عاما لآخرين لاتهامهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "س.ف.ع" 41 سنة عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة، كما عاقبت المتهمين "ا.م" 23 سنة و" ح.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز اخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهم، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.