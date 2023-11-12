المؤبد لعاملين والسجن المشدد 15 سنة لآخرين لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ع.ع." 39 سنة عامل و"ع.ص.ا" 52 سنة عامل بالسجن المؤبد ، كما عاقبت المتهمين " ع.م" 41 سنة و م.ا" 21 سنة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل المجنى عليه "و.م.ا"، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه "ط.ع" بأن اطلقوا عليهما النار من سلاح الى بدائرة مركز طهطا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة المجنى عليه الثانى بإصابات في الجسد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقاموا بإطلاق النار عليهما من أسلحة آلية مما أسفر عن مصرع الاول في الحال وإصابة الثانى وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.