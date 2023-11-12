المرور تنصح قائدى السيارات بتخفيف السرعة منعا للحوادث بسبب سقوط الأمطار

كتب: عبد الرحمن سيد

تتابع إدارة المرور سقوط الأمطار التي شهدتها الطرق صباح اليوم الأحد، حيث يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دوري، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وحذرت إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، مع رصد أى معوقات مرورية على الطرق، والتعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع أى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الإغاثة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.