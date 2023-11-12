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القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:35 ص
القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال مستشفى الشفاء فى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بالانقطاع التام للكهرباء في مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.

 

 







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