

ونذير العرباوي، محام سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد، حيث تم تعيينه خلال سبتمبر 2021 سفيراً وممثلاً دائماً للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وبدأ نذير العرباوي مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقابة المحامين الجزائرية قبل التحاقه بوزارة الخارجية الجزائرية كدبلوماسي.



كما تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير الجزائر لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير للمغرب العربي، ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلًا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالرباط بالمغرب، وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث، ثم سفير الجزائر بالقاهرة.



وتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارًا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، قبل أن يتم تعيينه في سبتمبر 2021 سفيراً وممثلاً دائماً للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. كما ساهم نذير العرباوي في نشر عدة مقالات في الصحافة الجزائرية والعربية حول القضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية.