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سفير الجزائر يقيم حفل للإعلاميين الجزائريين المشاركين بتغطية الأمم الأفريقية

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:28 م
سفير الجزائر يقيم حفل للإعلاميين الجزائريين المشاركين بتغطية الأمم الأفريقية السفير نذير العرباوى ووفود الإعلام الجزائرى
إيمان حنا

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أقام سفير الجزائر بالقاهرة نذير العرباوي مساء أمس مأدبة عشاء على شرف الأسرة الإعلامية الجزائرية الرياضية المتواجدة بالقاهرة بمناسبة كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم حضرها كافة ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية التابعة للقطاع العام و الخاص و أعضاء من السفارة الجزائرية.

وألقى السفير كلمة أشار فيها إلى أن هذا الحفل يتزامن مع ذكرى غالية على الشعب الجزائري ألا وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد، ووقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الزكية الطاهرة.

كما أكد في كلمته على أهمية الدور الهام الذي يلعبه الإعلام خدمة للرياضة والمجتمع وقبل ذلك خدمة للوطن و رفعته ليس فقط بنقل الصورة والكلمة والتعليق والتحليل، بل يساهم ايضا برسائله بالتثقيف والتوعية الرياضية و كذلك بحشد الدعم  والتعبئة الرياضية.

وأضاف: "نهنيء أنفسنا و نهنيء الفريق الوطني بالتأهل و بجدارة واستحقاق الى الدور القادم مع وقوفنا الدائم و الكامل و راء الفريق حتى الظفر انشاء الله بكاس أفريقيا للأمم لإسعاد الشعب الجزائري الكريم والأبي"، وأشاد عاليا بالصورة المشرفة التي أعطاها الجمهور الجزائري في مدرجات الملاعب.

وعبر العرباوى عن بالغ التقدير وخالص الشكر لوزير الشباب والرياضة المصرى ورئيس اللجنة التنظيمية لكاس أفريقيا هاني أبوريدة والحكومة المصرية على ما قدموه من تسهيلات ومساعدات للوفود الجزائرية.

وبدوره قام رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بتكريم نذير العرباوي، ومنحه درع شرفي تقديرًا لجهوده كسفير في دعم العلاقات المتميزة الجزائرية المصرية، ولخدمة المصالح العليا للوطن وللانتصارات التي ساهم فيها كلاعب سابق في المنتخب الوطني لكرة اليد.


سفير الجوائر بالقاهرة

سفارة الجزائر

نذير العرباوى

الامم لافريقية

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