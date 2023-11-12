اعتقال 232 متظاهرا خلال مسيرة حاشدة فى لندن مؤيدة لفلسطين

وكالات

أعلنت شرطة لندن أن 9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية أمس السبت، وأنها اعتقلت 232 متظاهرا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة لندن إنها اعتقلت نحو 150 محتجا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وأضافت الشرطة: "أصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول".

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.