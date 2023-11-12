اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إطلاق نار على مدرسة يهودية فى كندا للمرة الثالثة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:55 م
إطلاق نار على مدرسة يهودية فى كندا للمرة الثالثة الشرطة الكندية
وكالات

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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، أن مدرسة يهودية فى مونتريال تعرضت لإطلاق نار، وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار فى المدينة، وذلك خلال أقل من أسبوع، جاء ذلك جراء تصاعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
 
ذكرت شبكة سى بى سى الكندية أنه تم العثور على آثار الرصاص وفوارغه بعد أن سمع السكان إطلاق نار فى وقت مبكر من اليوم.
 
كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مدرستين أخريين فى مونتريال أبلغتا عن ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص على بوابتيهما الأماميتين صباح الخميس.






اطلاق نار

مونتريال

كندا

الشرطة الكندية



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