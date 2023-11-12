إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم ، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربى ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: "عطا ن ع 40 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومريم ع ث 30 عاما، ومصابه بكدمات بالضلوع وسحجات، وكارمن ع ت 3شهور، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وميلاد ق ح، 54 سنه ومصاب بسحجات وكدمات، وامل م م 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج".

وتبين أن جميع المصابين يقيمون فى مدينه حلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتم التحفظ على السيارتين النقل تحت تصرف الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.