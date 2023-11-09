اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشفى الفيوم العام يستقبل جثة و11 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:40 م
مستشفى الفيوم العام يستقبل جثة و11 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص إسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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استقبل مستشفي الفيوم العام، جثة لمواطن و11 مصابا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفي، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان مستشفي الفيوم العام، استقبل جثة لمواطن، و11 مصاب، نقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط عند الكيلو 55، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور، كما تم إيداع الجثة لمشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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