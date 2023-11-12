أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها لتواصل استقرارها.