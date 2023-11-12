اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 الدواجن - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم تحرك محدود بحوالي2 جنيه ، بعد أن سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 66 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو جنيه للمستهلك بين 75 و 77 جنيها، بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وقالت شعبة الدواجن، إن سعر البيض يسجل 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 137 جنيها، وسعر البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها لتواصل استقرارها.
 

 







الدواجن

سعر الدواجن

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة