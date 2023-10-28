"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.9%، وجاءت شركة التجاري الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.6%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.772 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.759 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول في الأوراق المالية بقيمة 1.665 مليار جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.517 مليار جنيه، 1.493 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.