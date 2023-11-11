هل المشروبات الساخنة والوقوف أمام البوتاجاز يضر الحامل؟ استشارى توضح

قالت الدكتورة داليا أيمن استشارى أمراض النسا والتوليد بقصر العينى، إن هناك معتقدات شائعة بعضها خاطئة والأخرى سليمة بين السيدات الحوامل، منها أن السوائل الساخنة فى بداية الحمل ستعرضهن الى الإجهاض وأحيانا تسبب تشوهات للجنين، وأيضا مسألة الوقوف أمام نار البوتاجاز أو الذهاب لحمامات السونا باعتبارها تشكل خطورة على صحة الجنين، بالإضافة الى مدى خطورة وضع التاتو على جسم الحامل أثناء فترة الحمل، وهو ما أوضحته كالتالى..

الساونا

قالت استشارى النسا داليا أيمن والتوليد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، إنه بالفعل لا ينصح باستخدام السونا أو الجاكوزى للسيدات الحوامل فى فترة الحمل بشكل عام، وخاصة خلال الفترة الأولى من الحمل، وذلك نتيجة للانخفاض الشديد فى ضغط الدم الذى يسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يترتب على ذلك الإصابة بحالة الإغماء، بالإضافة الى أن تعرضها بشكل مباشر للحرارة تتسبب في تعرضها لارتفاع الحرارة بالجسم كله.

التاتو