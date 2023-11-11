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هل المشروبات الساخنة والوقوف أمام البوتاجاز يضر الحامل؟ استشارى توضح

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:00 ص
هل المشروبات الساخنة والوقوف أمام البوتاجاز يضر الحامل؟ استشارى توضح حمل
كتبت رانيا عامر

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قالت الدكتورة داليا أيمن استشارى أمراض النسا والتوليد بقصر العينى، إن هناك معتقدات شائعة بعضها خاطئة والأخرى سليمة بين السيدات الحوامل، منها أن السوائل الساخنة فى بداية الحمل ستعرضهن الى الإجهاض وأحيانا تسبب تشوهات للجنين، وأيضا مسألة الوقوف أمام نار البوتاجاز أو الذهاب لحمامات السونا باعتبارها تشكل خطورة على صحة الجنين، بالإضافة الى مدى خطورة وضع التاتو على جسم الحامل أثناء فترة الحمل، وهو ما أوضحته كالتالى..

 

الساونا 

قالت استشارى النسا داليا أيمن والتوليد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، إنه بالفعل لا ينصح  باستخدام السونا أو الجاكوزى للسيدات الحوامل فى فترة الحمل بشكل عام، وخاصة خلال الفترة الأولى من الحمل، وذلك نتيجة للانخفاض الشديد فى ضغط الدم الذى يسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يترتب على ذلك الإصابة بحالة الإغماء، بالإضافة الى أن  تعرضها بشكل مباشر للحرارة تتسبب في تعرضها لارتفاع الحرارة بالجسم كله.

التاتو 

 

أما بالنسبة لوضع التاتو على جسم للسيدات الحوامل أثناء فترة الحمل، فالمشكلة أن هناك بعض أنواع الأحبار المستخدمة التي  تحتوى علي الزئبق، والرصاص والزرنيخ، ففي حالة استخدام هذة الأنواع من الأحبار فهذا يمثل خطرا كبيرا على الجنين، لأن هذه المواد تؤثر بشكل مباشر في تكوين الأعضاء الداخلية للجنين، وقد تكون سببا في تعرضه للتشوهات الخلقية، ولذا ينصح بعدم القيام بهذا الأمر. 

الوقوف أمام نار البوتاجاز 

 

كما أكدت استشارى النسا والتوليد،  أن مسألة الوقوف أمام البوتاجاز لا يسبب أى ضرر على صحة المراة الحامل أو الجنين، طالما عدد ساعات الوقوف طبيعية، فالفكرة في التعرض لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة لأنها فى هذه الحالة تزيد من تعرضها للإصابة بالدوخة والإغماء والهبوط. 
 

السوائل الساخنة هل تتسبب في الإجهاض؟
 

أضافت داليا، أن الجنين لا يتعرض للسقط عن تناول الأم للمشروبات الساخنة، فهذا الأمر يعد من المعتقدات الموروثة والخاطئة، وليس لها أساس من الصحة، ولكن هناك بعض المشروبات الساخنة التي يحذر تناولها للحامل طوال فترة الحمل، وأبرزها القرفة لأنها تتسبب في حدوث انقباضات للرحم. 

 







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