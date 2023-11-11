"تيك توكر" أمريكية تعلن اعتناقها الإسلام بسبب أحداث غزة.. فيديو

كتب محمد جمال

وقالت خلال مقاطع متداولة من بثها المباشر إنّ القرار جاء بعد إعجابها بثبات وصمود الفلسطينيين فى مواجهة الجيش الإسرائيلي في أحداث غزة الأخيرة.

وظهرت ميجان رايس فى فيديو على "تيك توك"، وهى ترتدى الحجاب وتنطق بالشهادة، وتفاعل معها الآلاف من المسلمين حول العالم.

اشتهرت ميجان رايس فى الوطن العربى بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجارى، حيث أظهرت اهتماما بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتماما خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم فى مواجهة الجيش الإسرائيلى.

ظهرت ميجان رايس فى مقاطع فيديو تعبر فيها عن استفسارها حول أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذى يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.