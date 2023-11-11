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وتقرأ أيات من القرأن..

"تيك توكر" أمريكية تعلن اعتناقها الإسلام بسبب أحداث غزة.. فيديو

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:58 م
"تيك توكر" أمريكية تعلن اعتناقها الإسلام بسبب أحداث غزة.. فيديو ميجان رايس
كتب محمد جمال

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أعلنت "تيك توكر" أمريكية تدعى "ميجان رايس" اعتناقها الدين الإسلامى، وقرأت العديد من الآيات القرآنية في بث مباشر.
 
وقالت خلال مقاطع متداولة من بثها المباشر إنّ القرار جاء بعد إعجابها بثبات وصمود الفلسطينيين فى مواجهة الجيش الإسرائيلي في أحداث غزة الأخيرة.
 
@rosesofsabr Megan Rice reverts to Islam alhamdulillah 😭🥳🇵🇸 #fyp #meganrice #islam #muslim ♬ original sound - Roses of Sabr 🥀
 
وظهرت ميجان رايس فى فيديو على "تيك توك"، وهى ترتدى الحجاب وتنطق بالشهادة، وتفاعل معها الآلاف من المسلمين حول العالم.
 
اشتهرت ميجان رايس فى الوطن العربى بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجارى، حيث أظهرت اهتماما بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتماما خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم فى مواجهة الجيش الإسرائيلى.
 
ظهرت ميجان رايس فى مقاطع فيديو تعبر فيها عن استفسارها حول أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذى يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.
 
وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعانى العميقة والإعجاز الذى وجدته في كلماته، وأشارت إلى أنها بكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.






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