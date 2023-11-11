اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 09:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلى يعترف بتكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة فى معاركه بغزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:30 م
الجيش الإسرائيلى يعترف بتكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة فى معاركه بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، السبت، تكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة فى معاركه بغزة، بعد مقتل خمسة من جنوده، فى الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، والتى بدأت بقصفه الجوى للقطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى قبل توغله بريا فى القطاع المنكوب. 

وذكر جيش الاحتلال - فى بيان صحفى أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية تحت بند "سُمح بالنشر" - أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وأربعة جنود احتياط فى الكتيبة "697" التابعة للواء "551" بجروح خطيرة الليلة الماضية فى اشتباك فى شمال قطاع غزة. 

وأضاف أن ضابطًا فى الكتيبة 12 من لواء جولانى أصيب بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة.







غزه

دمار غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة