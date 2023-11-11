الجيش الإسرائيلى يعترف بتكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة فى معاركه بغزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، السبت، تكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة فى معاركه بغزة، بعد مقتل خمسة من جنوده، فى الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، والتى بدأت بقصفه الجوى للقطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى قبل توغله بريا فى القطاع المنكوب.

وذكر جيش الاحتلال - فى بيان صحفى أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية تحت بند "سُمح بالنشر" - أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وأربعة جنود احتياط فى الكتيبة "697" التابعة للواء "551" بجروح خطيرة الليلة الماضية فى اشتباك فى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن ضابطًا فى الكتيبة 12 من لواء جولانى أصيب بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة.