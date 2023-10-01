وكالة حكومية أمريكية تقاضى سلسلة مطاعم بعد خلع مديرها حجاب موظفة مسلمة

كتبت ريم عبد الحميد

أقامت وكالة حكومية أمريكية دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تشيبوتل"، اتهمتها فيها بالمضايقات الدينية والانتقام بعد أن قام مدير فى أحد المناطق بولاية كنساس بخلع حجاب موظفة مسلمة بالقوة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الدعوى القضائية التى تم رفعها الأسبوع الماضى شهدت مزاعم لجنة تكافؤ فرص العمل، وهى وكالة فيدرالية، بأنه فى عام 2021، قام مدير مساعد فى فرع تشيبوتل فى مدينة لينكسا بولاية كنساس مرار بمضايقة الموظفة بأن طلب منها أن تظهر شعرها، على الرغم من رفضها. وبعد عدة أسابيع، بلغت المضايقات ذروتها بأن أمسكها وخلع حجابها جزئيا، وفقا للشكوى.

وزعمت الشكوى أن طلبات المدير المسئية والمتواصلة لها بخلع حجابها، ومحاولته خلعه بنفسه كانت غير مرحب بها ومتعمدة وقاسية ومبنية على الدين، وخلقت بيئة عمل معادية على أساس الدين.

وقالت مدير شئون الموظفين فى سلسلة المطاعم، لورى شالو، إن الشركة تشجع المواظفين بالإبلاغ عن المخاوف، بما فى ذلك عبر خط ساخن لا يتم الكشف فيه عن الهوية. وأكدت وجود سياسة عدم التسامح مطلقا مع التمييز من أى نوع. وأشارت إلى أنه قاموا بإنهاء خدمة الموظف المعتدى.

وبدأت المضايقات فى يوليو 2021، عندا بدأت المدير مطالبة الموظفة التى كانت تبلغ 19 عاما فى هذا الوقت، أن تخلع حجابها لأنه يريد أن يرى شعرها. ووفقا للشكوى، فقد طلب رؤية شعرها 10 مرات على الأقل على مدار شهر واحد، وكانت ترفض فى كل مرة وتقول إنها ترتديه بسبب معتقداتها الدينية.

وشكت الموظفة لمشرف آخر بأن الأمر لا يجعلها تشعر بالارتياح، لكن لم يتم اتخاذ إجراء ضد المدير. وفى إحدى ليالى قبل نهاية أغسطس 2021 قام الموظف المعتدى بالاقتراب منعا ونزع الحجاب جزئيا عن رأسها.

وطالبت الدعوى سلسلة المطاعم بتأسيس سياسيات تقدن فرص عمل متساوية لكل الموظفين من مختلف الأديان وتعويض الموظفة عن الضرر الذى تعرضت له.