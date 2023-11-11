الرقابة المالية:انخفاض التمويل العقاري إلى 8.7 مليار جنيه لارتفاع الفائدة ألف نقطة

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 3231 عقدًا بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2023 مقابل 6801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 52.5% في عدد العقود، 38.7% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 547 مليون جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2023 مقارنة مع 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 64.8%.

أرجعت هيئة الرقبة المالية، انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 19.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أغسطس، أن شركات التمويل العقاري وقعت 21 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 10 ملايين جنيه، و41 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 9.1 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 3169 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2023 مقارنة مع 5710 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1267 عقدًا خلال أول 8 شهور من عام 2023 بقيمة 66.2 مليار جنيه مقابل 2102 عقدًا بقيمة 58.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 39.7% في عدد العقود، ونسبة نمو 13.7% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 17 مليار جنيه لعدد 578 شركة محيلة في نهاية أغسطس عام 2023 مقابل 12.8 مليار جنيه لعدد 501 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 32.5% في حجم الأرصدة، و15.4% في عدد الشركات.