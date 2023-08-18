انخفاض التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية إلى 4.3 مليار جنيه خلال 6 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 2345 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2023 مقابل 5540 عقدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 57.7% في عدد العقود، 41% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 745.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 39.1%.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر يونيو، أن شركات التمويل العقاري وقعت 6 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 8.1 مليون جنيه، وعقد واحد لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 2338 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 4787 عقدًا بقيمة 7.1 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 999 عقدًا خلال أول 6 شهور من عام 2023 بقيمة 51.5 مليار جنيه مقابل 1664 عقدًا بقيمة 41.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 40% في عدد العقود، ونسبة نمو 24% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 17 مليار جنيه لعدد 563 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2023 مقابل 12 مليار جنيه لعدد 482 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 41.6% في حجم الأرصدة، و16.8% في عدد الشركات.