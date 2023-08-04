اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 م
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شركات التمويل العقارى تضخ 3.3 مليار جنيه تمويلات خلال أول 5 شهور من 2023

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 م
شركات التمويل العقارى تضخ 3.3 مليار جنيه تمويلات خلال أول 5 شهور من 2023 عقارات
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1842 عقدًا بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2023 مقابل 4163 عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 55.8% في عدد العقود، 37.4% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 389.7 مليون جنيه خلال أول 5 شهور من عام 2023 مقارنة مع 417 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 6.5%.
 
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر مايو، أن شركات التمويل العقاري وقعت 6 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 8.1 مليون جنيه، وعقد واحد لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1835 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من عام 2023 مقارنة مع 3567 عقدًا بقيمة 5.2 مليار جنيه.
 
وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 804 عقدًا خلال أول 5 شهور من عام 2023 بقيمة 45.2 مليار جنيه مقابل 1455 عقدًا بقيمة 35.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 44.7% فى عدد العقود، ونسبة نمو 25.9% في قيمة العقود.
 
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 16.1 مليار جنيه لعدد 553 شركة محيلة في نهاية مايو عام 2023 مقابل 11.7 مليار جنيه لعدد 479 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 38.1% في حجم الأرصدة، و15.4% في عدد الشركات.

شركات التمويل العقارى

عقود التمويل العقارى

التاجير التمويلى

التخصيم



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