6 مهام رئيسية لقمة المناخ فى دبى cop28 نهاية نوفمبر الجارى

كتبت منال العيسوى

بعد النجاح الذى حققته مصر في قمة المناخ السابقة cop27 والتي استضافتها مصر نهاية العام الماضى 2022، تأتى أهمية قمة دبى التي تستضفها دولة الإمارات نهاية الشهر الحالي نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر 2023 ، والتي تبنى على النجاح الذى حققته مصر .

خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل قمة دبى للمناخ وأهم الموضوعات التي تركز عليها والتوقعات للمخرجات منه .

1- رئاسة الإمارات للمؤتمر ستركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام 2030.

2- تهتم قمة دبى للمناخ بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي ، عبر تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.

3- قمة المناخ فى دبي تسعى أيضا لتحقيق الشمولية، من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي.

4- تولى قمة المناخ فى دبي اهتماما بالغا بملف التمويل، والتأكيد على الدعوة بضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية.

5- تسعى قمة المناخ فى دبي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

6- قمة المناخ فى دبي ستشهد ضمن مخرجاتها نتائج التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، لمساعدة جميع الأطراف الفاعلة، للوقوف على ما تم إنجازه، وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.