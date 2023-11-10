مش بس بيحسن الهضم.. أهم الفوائد الصحية لتناول اللبن الرايب

فوائد صحية لتناول اللبن الرايب :

يفضل الكثيرون تناول اللبن الرايب بعد الوجبات، لما يوفره من فوائد صحية، أهمها تحسين مستوى عملية الهضم وإنقاص الوزن، وهو ما يوضحه موقع timesofindia.

يساهم في إنقاص الوزن:



يعزز المناعة:

ينظم ارتفاع ضغط الدم:

يحسن عملية الهضم:

اللبن الرايب يقلل من إنتاج هرمونات الكورتيزول أو الستيرويد، مما يترتب عليه الحد من خطر الإصابة بالسمنة، كما أنه يساعد فى عملية إنقاص الوزن.تعتبر زيادة المناعة من أهم مميزات اللبن الرايب، تساعد الكائنات الحية النشطة في المعركة ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.يحتوى اللبن الرايب على عنصر المغنيسيوم يجعله وسيلة ممتازة لخفض ضغط الدم المرتفع.اللبن الرايب هو منتج حليب غني بالبروبيوتيك وهو مفيد للأمعاء. علاوة على ذلك، فهو يهدئ المعدة المتهيجة أو الملتهبة، ويمكن أن يسهل تناول اللبن الرايب عملية الهضم عن طريق توفير البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تدعم صحة الأمعاء، كما يمكن أن يقلل من الحموضة ويساعد في تبريد الجسم خاصة في شهر الصيف .