كيف يحمى النظام الغذائي النباتي من مضاعفات الحساسية؟

كتبت إيناس البنا

الحساسية هي رد فعل نتيجة لفرط نشاط الجهاز المناعي تجاه بعض العوامل مثل الغبار، وشعر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، والحشرات، والقراد، والعفن، والأطعمة وبعض الأدوية.

ووفقا لموقع " OnlyMyHealth "، فالأنظمة الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية والبروتينات والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مسببة للحساسية، في حين أن الفواكه والخضراوات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف الغذائية والزنك والسيلينيوم مضادة للالتهابات وتثبط الالتهاب التحسسي.

ويعمل النظام الغذائي النباتي على مكافحة الحساسية، حيث تعمل الأطعمة النباتية على تحسين التنوع البكتيري في الأمعاء، مما يؤدي إلى تقليل الألم والالتهابات، فاتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، ومنخفض الكربوهيدرات والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

وأظهرت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي النباتي له فوائد ضد الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي، لأنه ينظم جهاز المناعة ويساعد على تقليل الألم والالتهابات.

اعتبارات قبل الاعتماد على الأنظمة الغذائية النباتية



قد لا يناسب نوع معين من النظام الغذائي الجميع بنفس الطريقة، على سبيل المثال ، ذكرت دراسة نشرت في مجلة " Cureus " أن النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع 2، والسمنة، وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، ومع ذلك، فقد ارتبط النظام الغذائي نفسه أيضًا باضطرابات الجهاز العصبي والهيكل العظمي والمناعي، والاضطرابات المرتبطة بالدم، وحتى مشاكل الصحة العقلية التي ربما تكون بسبب نقص المغذيات.

قد لا تشمل الأنظمة الغذائية النباتية الفواكه والخضراوات والحبوب فقط. يمكنك أيضًا تضمين الأطعمة المصنعة أو غير المصنعة ولكن بكميات صغيرة.

انتبه إلى الملصقات الغذائية عند شراء البدائل النباتية حتى تتمكن من اتباع النظام الغذائي بالطريقة الصحيحة.

أي نظام غذائي خاص إذا لم يتم التخطيط له بشكل جيد قد يؤدي أيضًا إلى نقص المغذيات الدقيقة، لذا فإن التخطيط السليم وفهم المجموعات الغذائية المختلفة أمر بالغ الأهمية.

قم بتضمين ما يكفي من المكسرات والبذور الزيتية لتلبية حاجتك للبروتين والأحماض الدهنية الأساسية إلى جانب المغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم والزنك والمغنيسيوم.

يمكن أن تسبب الأنظمة الغذائية النباتية نقصًا في البروتين إذا لم يتم التخطيط لها بشكل جيد. لذا تأكد من تضمين الكثير من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين بانتظام.