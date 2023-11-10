فيتامينات من مصادر طبيعية تقوى عظامك وأعصابك

كتبت مروة محمود الياس

العظام والأعصاب هى المسئولة عن القوة وصلابة الجسم، فالعظام تخزن المعادن، كما أنها هى الوقاية لأعضاء جسم الإنسان، وفقا لتقرير نشر فى موقع venturaorthopedics فإن العظام يمكن أن تتعزز قوتها وسلامتها من خلال بعض الفيتامينات الهامة، والتى يمكن تعاطيها فى شكلها الدوائي أو من مصادرها الغذائية.

فيتامين د

وتابع التقرير أن فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التى تحافظ وتعزز صحة العظام وتقوى من الجسم ودفاعاته بشكل عام، وعند التعرض للشمس يتم امتصاصه بشكل كامل ويستفيد الجسم منه، ويوصي بالمكملات الغذائية له أفضل من الطعام لأن الجسم يحتاج منه كميات جيدة. الكالسيوم

وكذلك الكالسيوم أحد أهم المعادن التى يحتاجها الجسم لتعزيز قوة العظام والحفاظ عليها ضد الكسر والهشاشة والتهشم، فضلا عن تواجده بكثرة فى الطعام والمشروبات كاللبن ، ومنتجات الألبان جميعها خاصة الزبادى، وكذلك يمكن الحصول على الكالسيوم من الأسماك بأنواعها المختلفة وحتى المعبأة منها، إضافة إلى الخضراوات خاصة البروكللى الطازج، مع بعض الفاكهة الهامة كالبرتقال أو المشمش الصحى. فيتامين ك

وتابع التقرير أن فيتامين ك أحد أهم الفيتامينات الهامة لصحة العظام والوقاية من مشكلاتها، ويوجد وبكثرة فى الخضراوات كالقرنبيط والكرنب واللفت، كما يوجد فى كثير من الأطعمة الأخرى كالجرجير والسلق اى الورقيات الغنية بالمياه، ويوجد ايضا فى لحوم الدجاج. المغنسيوم

ومن أبرز المعادن الهامة أيضا تلك التى تعمل على حماية العظام من المشكلات وتقوية وتقوى الجسم وعضلاته بشكل عام، المغنيسيوم الهام والتى يفضل تعاطيها من خلال المكملات، ولكنها موجوده فى الخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك بأنواعها المختلفة فضلا عن المكسرات.