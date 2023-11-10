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فرق الإنقاذ تنتشل عشرات الشهداء من داخل مدرسة بعد قصف إسرائيل على غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:57 م
فرق الإنقاذ تنتشل عشرات الشهداء من داخل مدرسة بعد قصف إسرائيل على غزة قصف غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ اليوم الجمعة، جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين من داخل مدرسة البراق بشارع اللبابيدى حى النصر شمال مدينة غزة، بعد قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي طال المدرسة.

وأفاد وكالة وفا، أن أكثر من 50 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، المسيرة السلمية الأسبوعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وانطلقت المسيرة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على غزة والضفة.







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