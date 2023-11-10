صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "البنوك" بنسبة 12%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها البنوك بنسبة 12%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 9.2%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.9%، 7.5%، 7%، على التوالي، وصعد قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.8%، 6.4%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، 3.3%، 3.2%، على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 97 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.632 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.049 تريليون جنيه إلى 1.123 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 305.9 مليار جنيه إلى 324.2 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.