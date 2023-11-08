صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" بنسبة 6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، ثم قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 21.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 251.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10209 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1446 نقطة.