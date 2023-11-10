سلطان عمان لـ بايدن: الشعب الفلسطينى له الحق فى إقامة دولته المستقلة

وكالات

شدد السلطان العمانى هيثم بن طارق - خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أهمية وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنسانى الأولوية القصوى.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية "اونا" فقد بحث السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس بايدن خلال الاتصال الهاتفى مجالات التعاون الثنائى بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التى تشهدها الساحة الفلسطينية.

وأكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى الإنسانى وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.